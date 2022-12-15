Суд рассмотрит апелляцию депутата, которого осудили за демонстрацию интимных игрушек малолетнему

Дело уже поступило в Приморский краевой суд. Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ

Суд рассмотрит апелляцию по делу депутата Артема Самсонова. Дело уже поступило в Приморский краевой суд, а заседание назначили на 11 января. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Депутат Законодательного собрания Приморья был известен оппозиционной работой. Однако все изменилось, когда Советский суд Владивостока признал виновным Самсонова в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетнего. Тогда ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима за демонстрацию фаллоимитатора 11-летнему мальчику.

Адвокат Самсонова, Наталья Касилова, с приговором не согласилась. Она рассказала, что в июле 2018 года Самсонов не пересекался с «пострадавшим» на том пляже. Более того, есть более 20 свидетелей, отдыхавших в лагере, где все якобы произошло в июле 2018 года. Они однозначно показали, что никогда не видели на месте «пострадавшего» парня. Фаллоимитатора тоже не было.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.