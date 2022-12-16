Во Владивостоке похолодает до -12°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 16 декабря, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона, существенные осадки в крае не ожидаются. Ветер умеренный до сильного западных и северо-западных направлений. Столбики термометров опустятся до -8…-19°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный до сильного северо-западный. Температура воздуха в приморской столице достигнет -10…-12°C.

В Уссурийске небольшая облачность, осадки не предвидятся, умеренный северо-западный ветер. В городе похолодает до -12…-14°C.

В Находке также облачно и без осадков. Ветер северных направлений умеренный до сильного. Столбики термометров покажут до -9…-11°C.

Напомним, что в ночь на субботу, 17 декабря, в крае значительно похолодает. Температура воздуха в Приморье опустится до -20…-27°C, в горных районах – до -29…-35°C, и только на побережье до -14…-19°C. Днем ситуация немного улучшится, столбики термометров покажут до -8…-15°C, а на северо-востоке – до -16…-20°C.

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