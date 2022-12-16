Дорожники Владивостока продолжат работы на новой технике из Беларуси

Новое оборудование вручили в торжественной обстановке на центральной площади. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Для муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» из Беларуси прибыла новая техника. Среди 22 новых машин и 15 единиц навесного оборудования от АО «Газпромбанк Лизинг» прибыли самосвалы, грейдеры, тракторы малые и большие погрузчики.

На центральной площади города в торжественной обстановке современное оборудование передали сотрудникам и руководителю МБУ «Содержание городских территорий» Николаю Насонову. Он подчеркнул, что новая техника – это долгожданное приобретение, которое поможет быстрее наводить чистоту и порядок в любимом городе. Более того, она универсальная, ее можно использовать в любое время года.

Отметим, что поступившие машины и оборудование стали первой частью большой закупки для городской дорожной службы. Заместитель главы города Дмитрий Долгий отметил, что уже к началу апреля ожидается вторая поставка из 15 единиц техники. Это будут вакуумные подметально-уборочные машины, комбинированные модели для помывки дорог, обработки их реагентами и других нужд, а также грузовики с краноманипуляторными установками.

Благодаря лизингу муниципальная дорожная служба дальневосточной столицы пополнится в общей сложности 52 единицами новой техники и оборудования. А переданная сегодня техника уже в ближайшие дни выйдет на работу на улицы города.

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