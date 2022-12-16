Во Владивостоке подросток хотел поиграть с ракетницей и сжег чужое авто

Все, что осталось от машины. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке в районе улицы Нерчинской загорелся автомобиль. Владелец сразу же написал заявление в полицию, так как предположил, что это не случайность, а поджог. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 14-летний подросток. Парень не стал отпираться, сознался в том, что виновник поджога именно он.

По словам задержанного, он увидел запаркованный автомобиль с разбитыми окнами и решил запустить ракетницу. Думал, что она просто пролетит сквозь салон. Однако впечатляющего трюка не получилось, в итоге машина выгорела полностью. Сумма ущерба, причиненного владельцу машины, составила 300 тысяч рублей.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Подростку выдали подписку о невыезде, также будут наблюдать за тем, как он будет вести себя в дальнейшем. Родителям предстоит возместить ущерб, причиненный владельцу машины, которая сгорела из-за неудачной шутки их сына.

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