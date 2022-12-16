Давид Григорян: «Инструменты, чтобы сделать свою жизнь счастливой всегда рядом»

Давид Григорян. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Что выгоднее: копить на отпуск весь год или взяв кредит, исполнить мечту, а затем платить проценты? Ведь счастливым хочется быть сегодня, а не завтра, через месяц или через год. Мы спросили у Давида Григоряна, директора направления продаж и обслуживания Дальневосточного Сбербанка, как принять решение о кредите, на что обратить внимание в первую очередь, как пользоваться кредитом, не просрочить выплату и быть счастливым.

– Как вы считаете, что лучше – копить деньги или взять кредит?

– Что бы ни происходило в нашей жизни, у человека всегда есть желание лучше выглядеть, быть здоровым, счастливым. Потребительские кредиты и кредитные карты позволяют быть счастливым уже сегодня, а не в туманном «завтра». И платить за это нужно будет не сразу крупную сумму, а небольшими частями, как вам удобно. Вопреки всем мифам, кредит – это удобно, быстро и не так дорого, как принято думать.

Копить выходит дороже. Согласитесь, всегда сложнее отказывать себе в чем-то. Сегодня ты готов отложить в копилку 10 тысяч рублей, а завтра хочешь себя побаловать и откладываешь 5 тысяч. В итоге новый автомобиль или отпуск получаешь когда-нибудь или не получаешь совсем, потому что случится что-то более важное и деньги потратятся не на мечту. Мы привыкли, что хорошо будет когда-то потом и в итоге вся жизнь так и проходит в ограничениях, ожиданиях и не так, как нам хотелось бы. Нельзя быть счастливым завтра, счастье – это только сегодня.

– Вот решение принято, что кредит надо брать. Следующий вопрос – какой выбрать. Что порекомендуете?

– Очень важно на старте понимать все условия, видеть всю дистанцию выплаты. Часто кредитные продукты сравнивают по ставкам. Для продавца это удобно, потому что есть яркая иллюзия выгоды. Я смотрю с точки зрения клиента, и, поверьте, ставка – не показатель выгоды. Низкая ставка может оказаться ловушкой, и не факт, что благодаря ей получится сэкономить. За ней могут скрываться обязательные страховки, комиссии и все это выливается в ежемесячную нагрузку на кошелек клиента.

Большее значение имеет размер ежемесячной платы. Рекомендую выбирать тот кредит, который дают честнее. В идеале – та ставка, что в рекламе, будет и в кредитном договоре. У Сбера информация о ставке находится на первой странице договора. Все четко и понятно расписано.

По сути, у нас один кредитный продукт. Все остальное – индивидуальные предложения, которые формируются под клиента. Например, ставка 5,5% на первый месяц действует по годовой подписке СберПрайм+ для кредита на срок от 1 года 1 месяца и от 300 000 рублей. Если подписки нет – ставка 6,5% на первый месяц.

– Давайте посчитаем на конкретном примере.

– Представим покупку автомобиля. Пока один человек планомерно откладывает деньги на желаемую модель автомобиля, она дорожает и через год накопленной суммы будет недостаточно для приобретения автомобиля мечты. Покупка откладывается, мечта растворяется во времени.

В это время другой потребитель принимает решение ускорить приобретение авто с помощью кредита. Допустим рыночная стоимость подержанной иномарки 700 тыс. рублей. Будущий автовладелец принимает решение взять потребительский кредит. При наличии небольшого первоначального взноса, предположим в размере 50 тыс. рублей, ежемесячный платеж составит чуть более 12 тыс. рублей при оформлении кредитного договора на срок до 5 лет. И вот с помощью потребительского кредита, мечта нашего клиента осуществлена. Он счастливый обладатель авто, закрывающий определенные житейские потребности, касаемые качества жизни. Например, молодая мама спокойно занимается ребенком, отвозит его в поликлинику, на занятия в детский развивающийся центр и т.д., в то время как глава семейства трудится на производстве.

В свое время мы с женой приобрели автомобиль с помощью кредита и рассматривали это приобретение как инвестицию в спокойное родительство. Прекрасно помню, сколько нервов и времени тратили на ожидание такси, как часто водители приезжали без детского кресла и т.д.

– В Сбере страховка кредита – дело добровольное. По вашему мнению, оформление страховки действительно необходимо?

– Для меня страхование продукта – это форма ответственности. Как ни крути, по закону долги наследуются. И решение взять кредит может стать проблемой для детей. Я начинал карьеру в офисе и поначалу не мог понять, когда ко мне приходили клиенты и благодарили, что я оформил им КАСКО. Они после аварии спокойно приходили и оформляли новую машину. Приходили пожилые родители и благодарили, что кредит погибшего сына не стал для них бременем, благодаря страховке.

– Помимо того, что кредит – возможность достаточно быстро решить какую-то насущную проблему, стать счастливым, что еще обязательно надо знать про этот банковский продукт?

– Кредит – это дисциплина и ответственность. Даже когда сложно, стоит понимать, что лучше сейчас напрячься и рассчитаться с кредитом, чем потом решать проблему, открывая еще один кредит. Такая радикальная мера может привести к испорченной кредитной истории, которую очень сложно исправить.

Говоря про дисциплину, надо предполагать и возможный форс-мажор. У заемщика есть обязательство, которое ежемесячно следует выполнять. Поэтому важно подстроить выплаты под свой график, а если вдруг случился форс-мажор, то есть опция, позволяющая перенести платеж.

Для этого не обязательно идти в офис. Можно просто зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать свой кредит, нажать на кнопку «перенести платеж». Кстати, там же можно поменять дату, в которую со счета будет списываться ежемесячный платеж.

Удобство в общении с банком и банковскими продуктами не должно заканчиваться в момент подписания кредитного договора. В нашем приложении все справки у вас всегда под рукой, все платежи прозрачны.

– Какой продукт удобнее: кредит или кредитная карта?

– Кредитная карта – классная штука: маленькие платежи, легко закрывать за короткий срок. Самый главный плюс – беспроцентный период при безналичных платежах. У СберКарты он составляет 120 дней. Не хватает 10-20 тысяч рублей – просто берешь с карты, затем быстро возвращаешь и спокойно живешь. Это как надежный друг, только всегда под рукой и всегда готовый одолжить до зарплаты.

– Как вы считаете, можно обойтись без кредита, вообще?

– Если человек счастлив, имея текущие ресурсы, и может закрывать все свои потребности, наверное, ему и не нужен такой продукт. Но таких людей немного. Я мало таких встречал. Больше тех, кому кредит позволяет развиваться, улучшать качество своей жизни, исполнять мечту, получать образование и много другое.

Для себя нужно понять, ты счастлив в текущей ситуации или не счастлив. Что нужно для того, чтобы быть счастливым, сколько это стоит, на эту разницу, которую тебе не хватает, возможно, посчитать кредит. Если плата за этот кредит в перспективе нескольких лет для тебя приемлема, то тогда идем в Сбербанк или открываем приложение СберБанк Онлайн, оформляем заявку и действуем. Инструменты, чтобы сделать свою жизнь счастливой всегда рядом.

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