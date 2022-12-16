Синоптики рассказали, ударит ли по Приморью снегопад на следующей неделе

Синоптики следят за развитием событий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские СМИ предрекают Владивостоку значительные ухудшения погоды на 18 декабря. А по информации других мощный снегопад начнется 20 декабря и продлится до часа ночи. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, какая обстановка ожидается на следующей неделе.

По словам метеоролога, в период 17-18 декабря над Японским морем пройдет циклон, но с наибольшей вероятностью не заденет Приморье. Большое внимание специалисты уделяют прогнозу погоды на 21 декабря.

Есть два развития событий. При первом сценарии над Японским морем чуть южнее Владивостока может зародиться циклон, который начнет смещаться вдоль побережья Приморья к Сахалину. В таком случае в среду на край и столицу обрушатся снегопады различной интенсивности, а также усугубится обстановка на дорогах.

Если же циклон зародится над центральной часть. Японского моря и направится через остров Хоккайдо к южным Курилам, осадки в Приморье могут не пойти.

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