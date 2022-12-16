Паром «Босфор Восточный» возобновил рейсы на остров Попова после ремонта

«Босфор Восточный» назван так в честь одноименного пролива. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке возобновили рейсы парома ледового класса «Босфор Восточный», судно будет курсировать до острова и обратно в течение всего зимнего периода для перевозки жителей и грузов. Тарифы на перевозку остаются максимально доступными для населения, сообщили в мэрии дальневосточного центра.

Паром ходит с 14 декабря. Как рассказали в управлении транспорта администрации Владивостока, судно получило все необходимое документы и прошло освидетельствование для получения класса на очередные пять лет. Курсировать паром будет ежедневно, утром выходить с Попова во Владивосток и вечером возвращаться на остров.

По словам замглавы администрации города Максима Акульшина, бюджет вкладывает немалые деньги на содержание морского транспорта. Цена билета для жителей островного поселка составит 74 рубля, для всех остальных пассажиров – 191 рубль.

– Обеспечить транспортную связь между островами и материком – важная задача для городских властей. Люди должны иметь возможность добираться до работы, в медицинские и другие учреждения, по делам или на отдых, – сказал Максим Акульшин.

Плановый ремонт «Босфора» начался летом 2022 года. В этом году объем ремонтных работ был больше обычного, чтобы как раз таки подтвердить пятилетний класс. Это требование Российского морского регистра судоходства. Вместо парома ходили теплоход «Лотос» и частная баржа. В мэрии напомнили, что сейчас на острова Рейнеке и Попова ходит также судно на воздушной подушке «Влад-регул». Расписание доступно по ссылке.

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