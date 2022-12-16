Мини «Дети Азии» впервые стартуют в Приморье летом

О будущих играх рассказал губернатор края Олег Кожемяко.
Фото: Екатерина МАКСИМОВА
В пятницу, 16 декабря, губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022 года. На мероприятии он также рассказал, какие изменения ждут краевой спорт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам губернатора, летом 2023 года в крае организуют соревнования «Дети Приморья». В состязании будут представлены основные олимпийские виды спорта, юные жители после упорных тренировок смогут проверить свои силы.
– Это будут мини «Дети Азии», после игр у нас осталось много спортивных сооружений, также мы приобрели опыт проведения подобных мероприятий. Думаю, для каждого района будет честью представить своих детей.
Олег Кожемяко также рассказал, что сейчас заканчивается проектирование горного и легкоатлетического манежей, а в 2023 в Дальнегорске и в Арсеньеве начнется строительство ледовых арен.
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