Фуру развернуло на обледеневшей дороге в Хасанском районе, трасса заблокирована

Пострадавший автомобиль. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

ДТП произошло на одной из главных трасс Хасанского района в Приморье. Фуру развернуло прямо на дороге, из-за чего отсоединилась половина прицепа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Крупнотоннажный грузовик, вероятно, предназначен для перевозки автомобилей – к счастью, в этот раз он ехал «налегке».

Водителю помогли военные. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Все произошло из-за наледи на дороге перед мостом через реку Бамбурово. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, из-за чего кабина кузова «разъехалась» с прицепом. Вероятно, он двигался со стороны бухты Витязь на север края. Главная трасса Хасанского района на момент публикации заблокирована.

Помогают устранять последствия аварии специалисты в военной форме – рядом находится полигон «Бамбурово», поэтому наличие здесь военнослужащих немудрено. В обстоятельствах аварии еще предстоит разобраться компетентным органам.

Напомним, ранее авария с двумя грузовыми авто произошла во Владивостоке. У одной из машин возникли проблемы с тросом.

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