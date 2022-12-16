Фуру развернуло на обледеневшей дороге в Хасанском районе, трасса заблокирована

Пострадавший автомобиль.
Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ
ДТП произошло на одной из главных трасс Хасанского района в Приморье. Фуру развернуло прямо на дороге, из-за чего отсоединилась половина прицепа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Крупнотоннажный грузовик, вероятно, предназначен для перевозки автомобилей – к счастью, в этот раз он ехал «налегке».
Водителю помогли военные.
Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ
Все произошло из-за наледи на дороге перед мостом через реку Бамбурово. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, из-за чего кабина кузова «разъехалась» с прицепом. Вероятно, он двигался со стороны бухты Витязь на север края. Главная трасса Хасанского района на момент публикации заблокирована.
Помогают устранять последствия аварии специалисты в военной форме – рядом находится полигон «Бамбурово», поэтому наличие здесь военнослужащих немудрено. В обстоятельствах аварии еще предстоит разобраться компетентным органам.
Напомним, ранее авария с двумя грузовыми авто произошла во Владивостоке. У одной из машин возникли проблемы с тросом.
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