Больше 360 миллионов рублей направят на ремонт медучреждений в Приморье

Обновления пройдут в рамках программы модернизации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующем году в медицинских учреждениях Приморья планируют капитально отремонтировать 35 объектов. Центральные и районные больницы получат 48 единиц оборудования и 85 санитарных машин. Обновления пройдут в рамках программы модернизации, финансируемой из краевого и федерального бюджетов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В министерстве здравоохранения Приморья поделились, что за 2021 и 2022 года в 17 медучреждений поступило 239 единиц оборудования, 172 машины, построено восемь фельдшерско-акушерских пунктов, шесть врачебных амбулаторий. Также в этом году начали строить 13 новых больниц, поликлиник и амбулаторий, которые сдадут до 2025 года.

В следующем году выборочный капитальный ремонт проведут на объектах 17 больниц: Арсеньевской, Кавалеровской, Красноармейской, Лазовской, Михайловской, Надежинской, Октябрьской, Пластунской, Партизанской, Пограничной, Пожарской, Спасской, Уссурийской, Хасанской, Черниговской, Чугуевской, а также владивостокской больницы №3, поликлиники №9.

На ремонт 35 объектов на 2023 год предусмотрено 369,3 миллиона рублей.

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