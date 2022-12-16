В Приморье выросло количество заболевших COVID-19 и ОРВИ

Не стоит заниматься самолечением. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. Специалисты отмечают, что особую опасность болезни представляют для беременных и пожилых. За последние сутки зафиксировали 63 человека, которые подхватили коронавирус.

В случае недомогания приморцам стоит посетить поликлинику. Медучреждения Приморья принимают пациентов с 8:00 до 20:00. Теперь еще и по субботам – с 9:00 до 15:00. Воскресенье – выходной.

Отметим, ранее «Комсомолка» писала о том, что по наблюдениям экспертов показатели заболеваемости гриппом выросли в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом в Приморье. Врачи продолжают рекомендовать соблюдать меры безопасности, носить маски и оставаться дома при первых симптомах болезни. Также медики напомнили, что не стоит заниматься самолечением и тем более использовать антибиотики без назначения специалиста.

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