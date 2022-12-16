Редкие звери Дальнего Востока украсят календарь WWF на 2023 год

Тигр был символом 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирный фонд дикой природы вновь готов порадовать жителей Приморского края и всей страны новым календарем. В нем уютно расположились дальневосточные редкие звери –амурский тигр в заснеженном лесу и милая морская выдра – калан (исчезающий вид).

– По доброй традиции мы выпускаем его вместе с лучшими природными фотографами России, каждый из которых посвятил этому благородному делу всю жизнь. Своими неповторимыми работами они показывают людям, насколько красив и хрупок окружающий нас мир и как важно его сохранять, – отметили специалисты фонда.

Календарь каждый месяц будет переносить его владельца в самые красивые места России и знакомить с их обитателями. Разделить с WWF радость сохранения дикой природы можно будет каждый день.

Также в фонде отметили, что за последние пять лет интерес к ценным природным территориям России многократно вырос среди туристов. Настоящий бум туризма переживает сегодня природа Кавказа и Мурманской области. Когда дело касается диких территорий, обилие «гостей» может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю.

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