Страшное ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье

На фотографии видно почерневшую от огня машину с полностью помятым бампером. Фото: ЧП Приморье

В Приморье произошло страшное ДТП со смертельным исходом. На трассе в Надеждинском районе 19-летняя девушка за рулем не справилась с управлением, в результате аварии она погибла. Фотографии с места происшествия стали распространяться в соцсетях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Девушка вела машину Toyota Aqua. Очевидцы рассказывают, что она не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего не справилась с управлением. В итоге автомобиль въехал в барьерное ограждение и столб. От жесткого удара машина загорелась, а сама девушка сгорела, не успев выбраться.

На фотографии видно почерневшую от огня машину с полностью помятым бампером. Также можно заметить сотрудника ДПС и пожарного.

В комментариях жители соболезнуют родным девушки.

– Ужас, конечно, молодая совсем…

– Очень жалко девушку, трагедия для семьи. Соболезнования близким.

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