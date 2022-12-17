В Приморье 17 декабря ожидается похолодание до -21°C

Во Владивостоке похолодает до -15°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 17 декабря, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона. Существенные осадки не предвидятся. Ветер умеренный до сильного западных и северо-западных направлений. Столбики термометров в крае покажут до -9...-20°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Утром температура воздуха достигнет -13...-15°C, позже поднимется до -11...-13°C.

В Уссурийске небольшая облачность, осадки не ожидаются. Умеренный ветер западных направлений. Утром в городе похолодает до -19...-21°C, позже столбики термометров покажут до -12...-14°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный западный. Утром температура воздуха достигнет -14...-16°C, днем изменится до -9...-11°C.

Напомним, по информации синоптиков, мощный циклон обрушится на Приморье на следующей рабочей неделе. Удар стихии ожидается 21 декабря, в этот день в крае похолодает до -33°C.

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