Бренд-шеф ресторана Zuma во Владивостоке рассказал, чем разнообразить праздничный стол

Бренд-шеф рассказал, как необычно приготовить селедку под шубой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем Новый год все ближе и заботливые хозяйки думают о том, что же приготовить. Праздничный стол не обойдется без оливье, но иногда хочется попробовать что-нибудь новое, необычное, чем можно порадовать себя и гостей. Бренд-шеф паназиатского ресторана Zuma Егор Анисимов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказал, какими блюдами разнообразить новогоднее меню.

Бренд-шеф паназиатского ресторана Zuma Егор Анисимов. Фото: Александр ХИТРОВ

По словам Егора, на праздничном столе у каждого жителя Дальнего Востока в изобилии должны быть морепродукты. Можно сделать оливье с крабом, селедку под шубой с яблоками, а для разнообразия запечь курицу или приготовить ростбиф.

– Для селедки под шубой лучше взять зеленые яблоки, они кислые и придадут салату очень мягкий вкусный, а рыбу – холодного копчения. В оливье мясо можно заменить на копченную курицу.

Чтобы приготовить салат из кальмара, моллюска надо ошпарить, порезать, добавить к нему руколу, помидоры и огурцы, а также сделать соус: соединить анчоусы с майонезом и сметаной.

Для тех, кто беспокоится о своей фигуре, Егор также подготовил рецепт: палтус необходимо запечь в духовке при температуре в 180°C, готовую рыбу посолить, поперчить, добавить лимон и готово, и все это без сыра.

Кстати, бренд-шеф также поделился одним полезным лайфхаком.

– Чтобы у куриной голени получилась нежная корочка, ее необходимо ошпарить горячей водой, замариновать и поставить в духовку, можно также добавить картофель и розмарин. Чтобы птица действительно была украшение новогоднего стола, кончик кости можно замотать фольгой или вырезать из бумаги «шапочку».

Ответом на вопрос, будет ли работать праздничная доставка, поделилась директор Zuma Мария Иноземцева.

– Сейчас запущены новогодние предложения в виде доставки тортов, так как у нас есть площадка для их приготовления, а также блюд праздничного меню.

Напомним, что в эфире радио Мария рассказала о будущем ресторана.

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