Испугался ответственности: полиция задержали водителя, оставившего умирать сбитую женщину в Волчанце

ДТП произошло на 123 километре дороги «Артем-Находка-Порт Восточный». Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье сотрудники ГИБДД нашли и задержали виновника смертельной аварии, которая произошла в поселке Волчанец. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по краю.

Напомним, утром 14 декабря на 123 километре дороги «Артем-Находка-Порт Восточный» произошло ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину. Нарушитель поспешил скрыться, а жительница Приморья скончалась от полученных травм.

Через социальные сети и средства массовой информации полиция попросила приморцев помочь установить обстоятельства аварии. Позже сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» нашли автомобиль Toyota Vista. Внимание специалистов привлекли повреждения на передней части кузова характерные для ДТП. Именно этот автомобиль описывали свидетели.

Хозяина легковушки задержали и доставили в районный отдел полиции. Владелец автомобиля – 69-летний приморец. Он признался в содеянном и объяснил, почему уехал с места ДТП: по его словам, он испугался ответственности.

На мужчину завели уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Максимальное наказание этой статьи – лишение свободы на срок до 12 лет.

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