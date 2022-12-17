Кузов вдребезги: серьезная авария произошла в одном из крупных городов в Приморье

На месте работают ГИБДД и скорая помощь. Фото: принтскрин видео.

Утром 17 декабря на дороге в Уссурийске столкнулись автомобили. Один из них серьезно пострадал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла на Некрасова 127. По словам нашего корреспондента, на дороге столкнулись две машины. Одна из них ярко-красного цвета вылетела с проезжей части в кювет, а вот второй повезло меньше: передняя часть разлетелась вдребезги, некоторые детали валяются на дороге. Предположительно, в ДТП попал еще один автомобиль.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Редакция обратилась в пресс-службу ГИБДД за подробностями.

Напомним, что в Приморье задержали виновника смертельной аварии. В поселке Волчанец мужчина сбил женщину и покинул место ДТП. Жительница скончалась от полученных травм. В отделе полиции мужчина признался, что испугался ответственности. На него завели уголовное дело, максимум, что ему грозит, лишение свободы на срок до 12 лет.

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