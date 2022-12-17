Несколько школ и детских садов отправили на карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ в Приморье

За последнюю неделю уровень заболеваемости увеличился до 22,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По информации краевого Роспотребнадзора, за последнюю неделю он увеличился до 22,9% заразившихся. Из-за этого в крае закрыли несколько детских садов и школ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Приморье приостановили работу в двух дошкольных образовательных учреждений, частично в 33-х – закрыли 42 группы, в семи школах края на карантин отправили 29 классов.

Против гриппа привились больше 850 тысяч приморцев, 205 тысяч из них – дети, в процентном соотношении показатели достигли 48,7.

Специалисты напоминают о том, что при первых симптомах заболевания респираторными вирусными инфекциями следует обратиться в больницу. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что краевые медучреждения перешли на шестидневный режим работы.

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