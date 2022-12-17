«Тыкала водителя ножом»: владивостокцы рассказали, из-за чего произошло ДТП на Партизанском проспекте

Приморцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники ГИБДД окружили машину возле жилого дома на Партизанском проспекте. По словам некоторых приморцев, водителя внедорожника тыкала ножом пассажирка, из-за чего мужчина попал в аварию. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой УМВД, чтобы во всем разобраться.

Как рассказали представители ведомства, по предварительной информации, 47-летний хозяин Lexus LX 570 не следил за движением своего автомобиля, не справился с управлением и столкнулся с двумя машинами: Honda CR-V и Toyota Prius. Произошла эта ситуация из-за того, что приморец ругался с 25-летней девушкой, которая находилась внутри внедорожника.

Что стало причиной конфликта, пока не ясно, но в социальных сетях уже есть предположение.

– Девушка потыкала ножом водителя, он от испуга начал вырывать нож, но не получилось. Давай тормозить и машины ударил. Девушка выбежала из автомобиля, но мужчина ее догнал

В пресс-службе УМВД корреспонденту ответили, что острый предмет не нашли. Всех причастных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.

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