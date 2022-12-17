Почти 40 новых пассажирских автобусов появятся во Владивостоке

Автобусы от китайского производителя Zhongtong. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке транспортная компания «КАСЛАР» закупила больше 30 новых пассажирских автобусов, которые в ближайшее время начнут перевозить местных жителей. Машины будут обслуживать маршруты №31 и 82. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

В новых автобусах поместятся 80 пассажиров, внутри салона есть кондиционер, устройство вызова экстренных служб, бегущая строка, видеокамеры и USB разъемы для подзарядки мобильных телефонов. Для маломобильных жителей внутри машин установили пандусы и выделили место для коляски.

В салоне есть USB разъем. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

По словам директора «КАСЛАР» Руслана Айдамирова, компания закупила в лизинг 36 автобусов от китайского производителя Zhongtong, а следующем году владивостокский автопарк увеличится на 50 машин этого бренда.

Как отметил глава города Константин Шестаков, до конца года на смену старым автобусам, которым уже больше десяти лет, должны прийти 66 новых.

– В ближайшие два года должны обновиться еще порядка 120 транспортных средств. Это те автобусы, которые были произведены в 2012, 2013 и 2014 годах.

В ближайшие два года должны обновиться еще около 120 автобусов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Другие предприятия не отстают и также обновляют свой автопарк. Например, компания «РОССТРАНС» закупила пять машин среднего класса «ПАЗ Вектор Next» и три большого класса производства Zhongtong.

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