В центре Владивостока временно перекроют одну из центральных улиц

Ограничения продлятся с 9:00 до 16:00. Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока предупреждает о временно ограничении движения и парковки на одной из центральных улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в воскресенье, 18 декабря, начнется демонтаж пролетной балки бывшего надземного перехода в районе площади Семеновской.

Движение на участке ограничат с 9:00 до 16:00, также здесь введут временный запрет на парковку автомобилей. По словам руководителя работ по демонтажу Дмитрия Новоселова, рабочие выполнили основную часть планов: разобрали витражные конструкции и лестничные марши напротив торгового центра.

Работы по демонтажу последней части конструкции специалисты постараются выполнить в максимально сжатые сроки. Из-за ограничений владивостокских любителей просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к временным мерам.

Напомним, что сносом виадука занимается подрядная организация «Енисей». Состояние надземного перехода признали предаварийным, а работы по его демонтажу разделили на два этапа. В 2023 году планируется благоустройство прилегающей территории.

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