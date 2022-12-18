Микрорайон «Мегаполис» построят во Владивостоке

Строительство планируют завершить в 2030 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мегаполис» – такое название получит новый микрорайон Владивостока, который построят во Владивостоке. К работе планируют приступить в конце 2023 года, а первые продажи запустят в январе 2024. Строительство планируют завершить в 2030 году.

Сначала возведут три 30-этажных дома, как сообщает Vl.ru, всего появится 20 с лишним многоэтажек. В районе можно будет спокойно дойти пешком до школы, больницы или магазина.

Строительство планируют на участке с кадастровым номером 25:28:010043:3882 площадь которого составляет более 150 тысяч квадратных метров. Когда-то здесь было тепличное хозяйство «Приморье», но в нулевых теплицы снесли. Проект реализует компания Eskadra Construction, первые дома планируют сдать через три года после начала стройки.

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