В Приморье полицейские задержали подозрительного мужчину, им оказался мошенник в федеральном розыске

Мошенником оказался 23-летний приморец. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью в поселке Барановский у автокафе полицейские заметили подозрительного мужчину. Как только он увидел людей в форме, сразу же занервничал и попытался скрыться. Его попросили предъявить документы и представиться, он назвал выдуманное имя, но его обман быстро раскрыли. Этого человека задержали и доставили в отдел полиции, выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Оказалось, что полицейские поймали 23-летнего мошенника, который обманывал людей, обещая им социальные выплаты, а также угнал машину. Его поместили в изолятор временного содержания, чтобы потом передать инициатору розыска в управление МВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как мошенники-гастролеры в Находке обманули 12 пенсионеров на 3,5 миллиона рублей. Им всего-то стоило произнести в трубку: «Ваш сын попал в ДТП». Конечно же наивные старики, которые переживают за своих детей, не вешали трубку и слушали все, что им скажут.

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