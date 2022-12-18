Спасатели рассказали приморцам, как не сгореть живьем в автобусе

Рассказываем, что делать если загорелся автобус.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Зимой участились случаи возгорания автомобилей, к сожалению, это может случиться и с общественным транспортом. Приморские спасатели напомнили, что делать, если вы попали в чрезвычайную ситуацию в автобусе.
Если транспорт загорелся в первую очередь нужно сохранять спокойствие и не паниковать. Следует позвонить в дежурную службу МЧС России по телефону 101 и незамедлительно сообщить о пожаре водителю и пассажирам.
Как выбраться из загоревшегося транспортного средства? Попробуйте открыть двери с помощью аварийных кнопок, при необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла. Если нужно выбейте окна специальными молотками или твердыми предметами.
Чтобы потушить огонь используйте огнетушитель. Но не забывайте, что в транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые вещества, поэтому быстро покиньте салон, закройте рот и нос платком или рукой.
Выбравшись из автобуса отойдите на безопасное расстояние. Окажите помощь пострадавшим, если знаете, как это сделать.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Отправь подарки родным в один клик
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.