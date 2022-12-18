Спасатели рассказали приморцам, как не сгореть живьем в автобусе

Рассказываем, что делать если загорелся автобус. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зимой участились случаи возгорания автомобилей, к сожалению, это может случиться и с общественным транспортом. Приморские спасатели напомнили, что делать, если вы попали в чрезвычайную ситуацию в автобусе.

Если транспорт загорелся в первую очередь нужно сохранять спокойствие и не паниковать. Следует позвонить в дежурную службу МЧС России по телефону 101 и незамедлительно сообщить о пожаре водителю и пассажирам.

Как выбраться из загоревшегося транспортного средства? Попробуйте открыть двери с помощью аварийных кнопок, при необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла. Если нужно выбейте окна специальными молотками или твердыми предметами.

Чтобы потушить огонь используйте огнетушитель. Но не забывайте, что в транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые вещества, поэтому быстро покиньте салон, закройте рот и нос платком или рукой.

Выбравшись из автобуса отойдите на безопасное расстояние. Окажите помощь пострадавшим, если знаете, как это сделать.

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