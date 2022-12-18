В Находке задержали серийного похитителя сковородок

Мужчину могут посадить на четыре года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Находке удалось поймать серийного похитителя сковородок после того, как на него написала заявление директор магазина бытовых товаров. Женщина рассказала, что неизвестный прямо посреди белого дня открыто схватил с витрины две сковороды на семь тысяч рублей и убежал. Наглым воришкой оказался 55-летний мужчина, который, как выяснилось, за год украл более 40 единиц такой посуды.

Подозреваемого нашли в квартире его сожительницы и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что те две сковородки, которые похитил, продал неизвестной женщине на рынке за две тысячи рублей, а затем все потратил.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Приморцу светит до четырех лет лишения свободы. На данный момент его отправили в СИЗО, расследование продолжается.

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