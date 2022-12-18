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НовостиВладивосток18 декабря 2022 5:07

В Приморье направят почти 21 миллиард рублей на развитие социальной инфраструктуры

Губернатор Приморского края выступил с инвестиционным посланием на 2023 год
Максим ГРУЗОВ
Накануне в регионе прошло ежегодное инвестиционное послание губернатора Олега Кожемяко.

Накануне в регионе прошло ежегодное инвестиционное послание губернатора Олега Кожемяко.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На ежегодном инвестиционном послании губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в 2023 году на создание объектов социальной инфраструктуры в крае направят почти 21 миллиард рублей.

В следующем году по словам главы края построят три детских сада, три школы, пять спортивных объектов, четыре объекта культуры, а также отремонтируют дороги и возведут объекты здравоохранения и ЖКХ.

Также губернатор отметил, что в крае продолжится и строительство арендного жилья. Так, в следующем году в Арсеньеве начнется возведение 220 арендных квартир. У правительства в планах наращивать и объемы ввода жилых домов. В 2023 году введут один миллион квадратных метров жилья, к 2030 году регион рассчитывает, что он увеличится до двух миллионов квадратных метров.

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