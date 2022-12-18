Депутаты Приморского края принимают участие в Рождественских чтениях

Прошли Рождественские чтения. Фото: ЗС ПК

Во Владивостоке в приморской краевой филлармонии состоялось пленарное заседание регионального этапа XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». В мероприятии приняли участие митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, а также представители правительства края и администрации Владивостока, общественности и духовенства.

Александр Ролик отметил, что особого внимания требуют проблемы нравственного воспитания, вопросы духовного выбора человека в непростых современных условиях, ведь страна проходит непростой этап развития. Председатель также добавил, что от всех присутствующих требуется особое внимание к вопросам сплоченности сил гражданского общества, четкое понимание роли России в сохранении духовно-нравственных устоев и поддержании непрерывной связи поколений.

В ходе пленарного заседания с докладом выступил митрополит Владимир. Он добавил, что во времена испытаний требуется нечто гораздо большее, чем просто слова: необходимы народное единство, общественная солидарность, готовность стоять плечом к плечу, с терпением и решимостью переносить трудности ради будущего страны. Также на Рождественских чтениях представили концертную программу, участие в которой приняли Митрополичий хор Владивостокской епархии, солисты и творческие коллективы Приморского края.

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