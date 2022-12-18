Губернатор озвучил приоритеты инвестполитики Приморья в 2023 году

Инвестиционное послание глава региона начал с подведения экономических итогов края за 2022 год. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Олег Кожемяко озвучил приоритеты инвестиционной политики Приморья на 2023 год. Глава региона отметил главными задачами - открытие представительства края в стратегических районах Китая и Вьетнама, а также создание Центра развития промышленности и развитие туризма в Хасанском округе.

Инвестиционное послание глава региона начал с подведения экономических итогов края за 2022 год. Олег Кожемяко отметил, что регион сохраняет устойчивость и продолжает развиваться несмотря на санкции. Валовой региональный продукт в этом году составит около полутора триллионов рублей.

По итогам 2022 года экономика Приморья показала существенный рост: на 36% увеличился оборот в транспортной отрасли, на 24% – объем введенного жилья, инвестиции выросли на 67%, а внешнеторговый оборот показал рост 18%.

Кроме того, губернатор обозначил, что в следующем году край планирует продолжить работать в рамках утвержденной экспортной стратегии и расширять географию поставок, увеличивать количество предприятий-экспортеров и создать представительства региона на стратегических рынках Китая и Вьетнама.

Также добавим, что Приморье остается лидером Дальневосточного федерального округа по развитию малого и среднего бизнеса. Добавим, край остается лидером в агропромышленном комплексе. Благодаря компаниям «Русагро-Приморье», «Грин Агро», «Мерси трейд», «Приморский бекон», «Арника», «Легендагро» и многим другим регион обеспечивает собственную продовольственную безопасность.

А самым приоритетным инвестиционным направлением Олег Кожемяко назвал туризм. По его словам, в этом году на развитие этой сферы направили более одного миллиарда рублей, в том числе почти 500 миллионов – на реализацию предпринимательских проектов. Хасанский округ глава края назвал одним из самых востребованных туристических направлений, где необходимо сконцентрировать усилия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправь подарки родным в один клик

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.