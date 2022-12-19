Утром во Владивостоке похолодает до -20°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 19 декабря, на северо-востоке Приморья ожидается небольшой снег. Ветер умеренный северо-западный, в некоторых восточных районах сильный. Столбики термометров покажут до -10…-23°C.

Во Владивостоке малооблачно, осадки не предвидятся. Умеренный северо-западный ветер. Утром температура воздуха достигнет -18…-20°C, днем поднимется до -12…-14°C.

В Уссурийске без осадков, небольшая облачность. Ветер северо-западный умеренный. Утром похолодает до -25…-27°C, днем столбики термометров покажут -11…-13°C.

В Находке малооблачно, без осадков, ветер умеренный северо-западных направлений. Утром температура воздуха достигнет -18…-20°C, днем изменится до -11…-13°C.

Напомним, по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в среду, 21 декабря, ожидается снегопад. Столбики термометров опустятся до -18…-25°C, на северо-востоке -26…-33°C, а на южном побережье -10…-17°C.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отправь подарки родным в один клик

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.