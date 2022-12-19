«Россети» строят новую воздушную линию для электрификации БАМа

Фото: Филиал ПАО «Россети» МЭС Востока

Строительство новой воздушной линии напряжением 220 кВ «Комсомольская» – «Старт» началось в Солнечном районе Хабаровского края. Она позволит увеличить пропускную способность электросетей и создаст возможность технологического присоединения строящихся тяговых подстанций РЖД. Таким образом, участок железнодорожной магистрали от станции Волочаевка II (Еврейская автономная область) до поселка Ванино (Хабаровский край) будет электрифицирован, дополнительную энергию получат и расположенные вдоль железной дороги поселки и предприятия.

Филиал ПАО «Россети» МЭС Востока приступил к строительству воздушной линии 220 кВ «Комсомольская» – «Старт». Протяженность новой линии составит 21 километр, в проект инвестируется 1 миллиард 644 миллиона рублей. По информации Сергея Леонтьева, руководителя ТСП в Хабаровском крае АО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Востока, на сегодняшний день смонтировано 28 фундаментов, на участок завезено все необходимое для установки еще 11. Всего же для новой линии электропередачи будет установлено 52 опоры, смонтировано 63 километра провода и более 40 километров волоконно-оптической линии связи, встроенной в грозотрос. Строителям ЛЭП придется преодолеть болота, реки, холмистый ландшафт – поэтому на таком относительно небольшом участке будут применяться опоры двенадцати видов высотой от 20 до 45 метров.

Новая линия увеличит пропускную способность электрической сети, упрочит связь между основными центрами питания района – подстанциями 220 кВ «Старт» и 500 кВ «Комсомольская», тем самым создаст условия для присоединения к электросетям 16-ти новых строящихся тяговых подстанций РЖД. Строительство ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Старт» – первая часть масштабного, многоэтапного проекта БАМ-2. По словам Андрея Никитюка, заместителя главного инженера филиала «Россети» – Хабаровское ПМЭС, ключевой точкой проекта станет соединение подстанции 500 кВ «Комсомольская» с подстанцией 220 кВ «Ванино». Для этого в Хабаровском крае проложат еще несколько линий электропередачи классом напряжения 220 киловольт общей протяженностью более 800 км, построят два переключательных пункта, реконструируют шесть действующих ЛЭП, построят заходы на тяговые подстанции РЖД и модернизируют сами полстанции.

Подстанция 500 кВ «Комсомольская» трансформаторной мощностью 688 МВА участвует в транзите электроэнергии, вырабатываемой Зейской и Бурейской ГЭС. Подстанция 220 кВ «Ванино» мощностью 250 МВА обеспечивает электроэнергией объекты Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, морские порты и жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края. Поставить под напряжение новую линию планируется в июне 2024 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.