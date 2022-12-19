Дорога в бухту Боярин запаркована автомобилями рыбаков. Фото: принтскрин видео.

Автобус на острове Русский маршрута 29б, на котором пассажиры могут добраться до переправы на Попова, не смог проехать в пункта назначения. Виной тому припаркованные на его пути автомобили рыбаков.

Из-за плотно стоящих машин общественный транспорт не едет дальше. Сообщается, что пассажиры вынуждены добираться пешком до бухты Боярина, чтобы переправиться на Попов. Дорога составляет несколько километров.

– Я сдавал назад, вперед. Просто не прохожу по габаритам <...> Все! Маршрут закончен, –комментирует водитель автобуса.

В мэрии Владивостока редакции рассказали, что от Русского на Попова ходит и паром, и судно на воздушной подушке. Паром отправляется ежедневно с 30-го причала, судно на воздушной подушке «Влад-регул» – от бухты Боярин. На данный момент ситуация находится на контроле у ГИБДД и городской администрации.

– Да, рыбаки действительно массово паркуются вдоль обочин дорог. Однако автобус проходит. По сообщению управления транспорта, вчера и сегодня автобус прибыл без проблем. <...> На сегодня (19.10.2022 – прим. ред.) дорога проезжаемая, – дополнили в мэрии.

Отметим, что недавно акватории Приморья покрылись льдом. Рыбаки массово устремились на лед, что сопровождается частыми несчастными случаями. В связи с этим региональные и муниципальные власти запретили жителям края выходить на водоемы.

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