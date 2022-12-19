Выставка работает до конца декабря. Фото: Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Городской музей Находки принял активное участие в серии культурных мероприятий, посвященных людям с ограниченными физическими возможностями. Так, на днях там открылась выставка декоративного – прикладного искусства «Удивительное рядом», авторами которой выступили особенные дети.

Что за экспонаты ждут гостей и жителей Находки? Это красочные рисунки, оригинальные поделки из глины, миниатюрные фигурки из природного материала и многое другое.

В администрации Находкинского ГО отметили, что помимо поделок ребят с ОВЗ на удивительной экспозиции можно встретить интересные работы участников фотоконкурса «Мир на вытянутую руку», на которой представлены фотографии учащихся общеобразовательных школ Находкинского городского округа.

Директор музейно-выставочного центра Марина Нургалиева рассказала, что все ребята участвовали в мастер-классах от авторов проекта «Удивительное рядом» Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организации «Клио».

Для детей, которые нашли возможность, и пришли на открытие выставки, где смогли вновь полюбоваться на свои и работы друзей, экскурсовод Ольга Тюкавкина провела небольшую экскурсию по исторической экспозиции «Города по имени Находка».

Полюбоваться на детское творчество и снимки фотографов можно до конца декабря.

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