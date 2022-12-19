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НовостиВладивосток19 декабря 2022 1:57

В общежитии МГУ имени Невельского во Владивостоке обнаружен труп молодого человека

Следственный комитет проводит проверку
Роман КИРИЛКИН
Тематическая иллюстрация.

Тематическая иллюстрация.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В общежитии МГУ имени Невельского во Владивостоке 18 декабря обнаружено тело молодого человека. Следственный комитет Приморского края началась проверка по факту смерти юноши, сообщает «Комсомольская правда».

– Следственный комитет проводит поверку по факту смерти молодого человека в общежитии МГУ Невельского, – отметила старший помощник руководителя СУ по Приморскому краю СК РФ Аврора Римская.

Редакция обратилась в пресс-службу МГУ имени Невельского за комментариями.

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