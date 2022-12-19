Тематическая иллюстрация.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В общежитии МГУ имени Невельского во Владивостоке 18 декабря обнаружено тело молодого человека. Следственный комитет Приморского края началась проверка по факту смерти юноши, сообщает «Комсомольская правда».
– Следственный комитет проводит поверку по факту смерти молодого человека в общежитии МГУ Невельского, – отметила старший помощник руководителя СУ по Приморскому краю СК РФ Аврора Римская.
Редакция обратилась в пресс-службу МГУ имени Невельского за комментариями.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.