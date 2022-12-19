Тематическая иллюстрация. Фото: Олег ЗОЛОТО

В общежитии МГУ имени Невельского во Владивостоке 18 декабря обнаружено тело молодого человека. Следственный комитет Приморского края началась проверка по факту смерти юноши, сообщает «Комсомольская правда».

– Следственный комитет проводит поверку по факту смерти молодого человека в общежитии МГУ Невельского, – отметила старший помощник руководителя СУ по Приморскому краю СК РФ Аврора Римская.

Редакция обратилась в пресс-службу МГУ имени Невельского за комментариями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.