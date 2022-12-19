Лысая елка украсила главную площадь одного из городов в Приморье

Дерево появилось на Комсомольской площади. Фото: @overhear_arsenyev.

Новый год у всех ассоциируется с яркими гирляндами, мандаринами и пышными елками, которые украшают не только квартиры, но и улицы города. Вот только жители Арсеньева совсем не рады символу праздника, который появился на площади. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях распространились фотографии елки, которую установили в Арсеньеве на Комсомольской площади, и назвать это дерево «красавицей» язык не поворачивается: она не пышная, а с некоторых веток уже попадали иголки. Чтобы придать новогоднему символу праздничный вид, его украсили игрушками, гирляндами и мишурой.

Многие приморцы такому подарку не обрадовались, но нашлись и исключения.

– Елка лысенькая, но живая. Местной детворе наделать интересных игрушек, развесить дождик и будет хорошо.

Некоторые считают, что новогодние игрушки придадут ей более праздничный вид. Фото: @overhear_arsenyev.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой администрации Арсеньевского городского округа, чтобы узнать, почему на площади не установили искусственное дерево. Все упирается в деньги.

– Бюджет города небольшой, какую елку подарил лесхоз Анучинский район, такую и поставили. У нас была искусственная, мы устанавливали ее с 2010 года, но за все это время она пришла в негодность.

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