Во Владивостоке кровельщики устроили на крыше драку в стиле Mortal Kombat

Драку запечатлели очевидцы. Фото: принтскрин видео.

В местных социальных сетях Владивостока появилось забавное видео драки в стиле популярной игры в жанре файтинг Mortal Kombat. Кровельщики во время работы на крыше явно что-то не поделили, вероятно, решить проблему словами не удалось, в ход пошли кулаки.

Судя по видеоролику, никто не пострадал, а главное, не свалился с высоты вниз. К тому же разбушевавшихся мужчин пытался разнять их третий коллега, который держал страховку и надеялся притянуть с ее помощью хотя бы одного из «бойцов» к себе.

И у него это почти получилось, но бой не закончился, наоборот, приобрел новые краски. Теперь соперники припечатали друг друга к выходу на чердак и не переставали драться до тех пор, пока не появился четвертый персонаж и не растащил их. Что же, обошлось без фаталити, и это, как подметили приморцы в социальных сетях, очень даже радует.

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