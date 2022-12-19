Выбираем новогодние подарки любимым мужчинам – вместе с «Галамартом»

Большой выбор полезных подарков для мужчин. Фото: Е.С. Каледа

Если вы хотите, чтобы новогодний подарок мужу, отцу, брату или дедушке был не только ценным, но и практичным, практически беспроигрышный вариант – инструменты. Хороший набор инструментов оценит тот, кто не боится работы руками, а для тех, кто в поиске подарка, есть хорошая новость от «Галамарта».

С 15 декабря и до конца года здесь действует акция «-30% на авто- и электроинструмент». Аккумуляторные дрели-шуруповерты «ЕРМАК», отвертки, лобзики, перфораторы, заточные станки, тепловые пушки – все, что нужно для мелкого или глобального ремонта. Качество бренда заслужило одобрение самого Сергея Карякина – знаменитого российского автогонщика, который лично проводит регулярные тест-драйвы продукции в полевых условиях и наглядно демонстрирует, как инструмент выполняет свои задачи на профессиональном производстве.

С выбором подарка помогут внимательные консультанты. Фото: Е.С. Каледа

Можно приобрести уже готовый набор инструментов «ЕРМАК» или «РОКОТ» из высококачественной стали: для строительных, бытовых работ или для автомастерской. Удобно пользоваться, легко хранить – поистине универсальный подарок, за который вы услышите искреннее «спасибо».

Покупая «мужские» подарки по акции, обратите также внимание на посуду, уютный текстиль, гаджеты, игрушки для детей и украшения для Нового года. Праздник уже на пороге.

Подарки для всей семьи с праздничными скидками. Фото: Е.С. Каледа

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция действует с 15 по 31 декабря 2022 года в интернет-магазине и в розничных магазинах «Галамарт». На правах рекламы.

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