Тысячи пенсионеров живут в Приморье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новое пространство для пожилых людей появилось в Приморье. Связано это с тем, что краевое отделение пенсионного фонда вошло в список регионов - участников пилотного проекта по созданию Центров общения старшего поколения. Открыли новую площадку во Владивостоке. Теперь представители старшего поколения будут заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни, делиться переживаниями с психологом и развивать свои навыки в определенных направлениях, сообщили 19 декабря в пресс-службе ПФР по Приморскому краю.

Следует отметить, что во Владивостоке проживает 137 тысяч пенсионеров. Управляющий отделением ПФР Александр Масловец рассказал, почему подобные центры важны для стариков:

– Этот проект позволит приморцам «серебряного возраста» находить себе занятия по душе, встречаться с интересными людьми, получать новые знания и навыки, и главное, быть вовлеченными в общественную жизнь.

Разделен центр общения на четыре тематические зоны по определенным видам деятельности. Ими стали творческие мастерские, площадка интернет-общения, библиотека и медицинский уголок. Помогать пожилым людям восстанавливать ментальное здоровье и придерживаться ЗОЖ будут психолог, врач-гериатр и представители медучреждений Владивостока.

Центр общения старшего поколения будет работать на улице Кирова, 23, кабинет 123, с 8:30 до 17:30 с понедельника по четверг, и с 8:30 до 16:15 в пятницу.

Подробности можно узнать по телефону 249-86-96.

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