«Мандариновое настроение» нашло своих победителей

Всем, кто собрал нужное количество карточек с мандаринами, положены подарки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда – Владивосток» подводит итоги ароматного новогоднего конкурса «Мандариновое настроение».

С 16 ноября по 14 декабря в еженедельных выпусках газеты «Комсомольская правда» мы публиковали карточки с изображением мандарина. Читатели собирали карточки так, чтобы совокупный вес фруктов был равен не менее 11 (одиннадцати) килограммам.

По итогам конкурса призовые места заняли: Алевтина Милейко, Мария Зинатулина, Ольга Центило, Евгения Федорова и Елена Комарова.

Главными подарками естественно становится символ Нового года – мандарины! Ольга Центило вместе с внучкой Софией уже забрали свои призы. Мы ждем остальных победительниц в редакции издания.

Также напоминаем, что все участники акции награждаются поощрительными подарками в виде книг издательского дома «Комсомольская правда».

Победительница Ольга Центило с внучкой Софией в редакции «КП – Владивосток». Фото: Екатерина ШУЛЬГИНА

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