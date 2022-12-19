Специалисты установили причину серьезного обвала дорожного полотна в центре Владивостока

Ремонт планировали выполнить за неделю, но хватило несколько дней, чтобы залатать дыру. Фото: Администрация Владивостока

Специалисты управления дорог Владивостока выяснили причину обвала асфальта на площади Семеновской. Трасса обрушилась из-за подмыва грунта и плохо утрамбованного земляного полотна на месте бывшего подвала. В прошлом здесь располагалось здание, сообщает «КП».

Как рассказали в мэрии города, рабочие занялись обследованием и устранением причин провала на остановке «Семеновская» в пятницу, 16 декабря. Ремонт планировали выполнить за неделю, но хватило несколько дней, чтобы залатать дыру.

– За выходные дни компания-подрядчик провела работу по укреплению участка, обратной засыпке и утрамбовке. После завершения всех основных работ восстановили благоустройство, уложив асфальтовое покрытие, – добавили в администрации.

Напомним, обрушение произошло в понедельник, 12 декабря. Уже утром, после ночного снегопада, 13 декабря, в «Содержании городских территорий» отчитались о проведенном восстановлении.

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