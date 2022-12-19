Следком проверит снегоуборщика, который засыпал 10-летнего мальчика на Камчатке

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Следственного комитета Камчатки организовали доследственную проверку из-за сообщения о специфичных травмах. 10-летний мальчик пострадал из-за снегоуборочной техники – точнее, невнимательности водителя. Во время чистки улиц водитель не заметил ребенка и засыпал снегом. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По предварительным данным, все произошло 17 декабря 2022 года. На одной из улиц Вилючинска водитель засыпал ребенка, свидетели ринулись на помощь. У мальчика осталось множество травм, к счастью, его жизни ничего не угрожают. Назначена судебно-медицинская экспертиза, но потенциальную статью, которую могут вменять водителю, в СК не назвали. Ведомству предстоит проверить технику безопасности.

Напомним, в то же время в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося снегопада. После прошлых осадков жители получили множество травм из-за образования гололеда.

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