Моряки ТОФ поучаствуют в совместном учении с КНР для укрепления отношений

Учения пройдут с 21 по 27 декабря. Фото: принтскрин видео.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в море, чтобы поучаствовать в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2022». Об этом рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Учения начнутся 21 декабря, а закончатся 27 числа, пройдут они в акваторию Восточно-Китайского моря. Основная цель мероприятия – укрепление сотрудничества между Россией и КНР, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском региона.

Морякам предстоит провести совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным целям, отработать противолодочную оборону с использованием оружия. От ТОФ в моря вышли корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный», гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», а от военно-морских сил народно-освободительной армии Китая – по два эскадренных миноносца и сторожевых корабля, дизельная подводная лодка. Также в учении задействуют самолеты и вертолеты морской авиации.

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