Приморские волонтеры расскажут, какой одежды не хватает участникам СВО

Надежда организовала движение «Шьем для наших – Владивосток, Приморский край». Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Приморья всячески поддерживают земляков, которые выполняют задачи специальной военной операции: устраивают в их честь концерты, отправляют письма. Жена офицера и мама двоих детей Надежда Огнянникова организовала движение «Шьем для наших – Владивосток, Приморский край» и вместе с врачом-преподавателем Тихоокеанского государственного медицинского университета Ириной Плотниковой открыла небольшой цех по пошиву одежды для военнослужащих. К акции присоединились уже около 40 человек. В эфире радио «Комсомольская правда» 20 декабря женщины расскажут о своей волонтерской деятельности.

Посмотреть эфир и узнать, как волонтеры помогают приморским бойцам, можно по этой ссылке.

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