Первые быстровозводимые отели в Приморье появятся на побережьях Шаморы и Хасанского округа

Варианты модулей. Фото: Агентство по туризму Приморья

Быстровозводимые отели, желание возвести которые высказали в приморском агентстве по туризму еще летом 2022 года, появятся на морских побережьях региона. Речь о Шаморе и пляжах Хасанского округа. Об этом сообщили губернатор Олег Кожемяко в своем инвестиционном послании.

В бухте Лазурная, отметил глава Приморья, проект на 25 номеров, в Лазовском районе – на 40, а в Хасанском округе, вероятно, появятся два отеля на 45 номеров. Возведут отели-модули за счет государственной поддержки к следующему лету. В послании губернатор напомнил, что на развитие туризма в Приморье направлено больше 1 миллиарда рублей. Более 300 миллионов летом 2022 года региону выделили как раз таки на быстровозводимые отели.

Благодаря разборной конструкции отель можно перенести с одного места на другое без сильных потерь. Он считается некапитальным строением и устанавливается без фундамента. Подробности проекта – в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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