В Приморье завели дело на акушера-гинеколога, из-за которой погибла пациентка

Девушка умерла в операционной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении акушера-гинеколога, из-за которой погибла пациента. Ей может грозить срок до шести лет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии прокуратуры Пограничного района, женщина работала акушером-гинеколога. В декабре 2019 года в приемной отделение центральной районной больницы поступила 21-летняя пациента. Акушер решила не проводить диагностические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы выставить правильный диагноз. Из-за этого девушка умерла в операционной.

Прокуратура Пограничного района уже утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется в преступлении по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекших по неосторожности смерть».

После получения обвиняемой копии обвинительного заключения, дело направят в Пограничный районный суд.

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