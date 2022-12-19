Во Владивостоке до конца года благоустроят территорию около снесенного виадука

До конца декабря фасад полностью восстановят. Фото: Правительство Приморского края

В воскресенье, 18 декабря, подрядная организация демонтировала пролетную балку надземного перехода в районе остановки «Семеновская». Специалисты начнут приводит в порядок прилегающую территорию. В планах восстановить фасад здания. Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморского края.

В компании-подрядчике сообщили, что демонтаж должны были закончить в 16 часов, но работы затянулись. Еще несколько часов сотрудники убирали вторую балку прохода, процесс завершился только к 22 часам.

– Основные работы выполнены. Сегодня вечером мы уберем оставшуюся часть лестничного марша, соединенную с подлестничным помещением, и продолжим работы по восстановлению благоустройства, – подчеркнул руководитель работ по демонтажу Дмитрий Новосёлов.

До конца декабря фасад полностью восстановят. Так пообещала организация.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что администрация города объявила аукцион на снос надземного перехода за 5 миллионов 285 тысяч рублей.

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