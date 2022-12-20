Школьникам Партизанска провели экскурсию на котельную Примтеплоэнерго

Демонстрация работы современного автоматизированного оборудования на котельной в Углекаменске. Фото: Вера Кравчук

Современную автоматизированную угольную котельную №2/15 в селе Углекаменск Партизанского городского округа посетили учащиеся третьих, шестых и седьмых классов средней общеобразовательной школы №2.

Как сообщил директор Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Игорь Сыч, экскурсия на объект теплоснабжения проходила в рамках школьных познавательных проектов, проводимых для изучения источников энергии, способах ее хранения, потребления, а также знакомства с инженерной инфраструктурой в производстве тепловой энергии.

По его словам, после обучения правилам техники безопасности специалисты показали ребятам процесс производства тепловой энергии, познакомили с полным циклом работ на котельной, начиная от бункеровки угля до работы комплекса шлакозолоудаления.

Специалисты показали процесс производства тепловой энергии. Фото: Вера Кравчук

Как рассказал генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, экскурсии на объекты предприятия для учащихся школ и колледжей Приморья проводятся не в первый раз. Такие встречи интересны ребятам, так как они своими глазами видят процесс производства тепла и знакомятся с работой сотрудников предприятия.

Он напомнил, что в этом году в период проведения дней открытых дверей сотни школьников Приморья посетили котельные Примтеплоэнерго. Специалисты провели для учащихся множество экскурсий с демонстрацией работы современного автоматизированного оборудования, рассказывали о специфике работы угольных и мазутных объектов теплоснабжения, диспетчерских и ремонтных бригад, ознакомили с этапами производственных процессов.

– Цель экскурсий – не только познакомить учеников с технологией производства тепла или воды, мы стараемся привлечь современную молодежь в сферу ЖКХ для дальнейшей профессиональной деятельности, – уточнил генеральный директор предприятия.

По его словам, в этом году в филиалах Примтеплоэнерго приступили к трудоустройству учащихся старших курсов колледжей Приморья. На объекты предприятия уже трудоустроены свыше 50 студентов, которые совмещают работу с обучением по индивидуальным учебным планам.

Очередные экскурсии учащихся на объекты Примтеплоэнерго планируется провести весной 2023 года.

Школьники узнали полный цикл работ на котельной. Фото: Вера Кравчук

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.