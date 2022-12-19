Предприниматели Приморья отправили на передовую бронеавтомобиль

Это подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России». Фото: принтскрин видео.

Приморские бизнесмены продолжают помогать бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. В этот раз предприниматели передали участникам спецоперации бронеавтомобиль. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

– Этот подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России» скоро отправится на передовую. Это тоже вклад в победу, – написал в посте глава региона.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток писала» о том, что бизнесмены Октябрьского округа передали в зону СВО шесть авто. Машины украсили знаком V и заполнили коробками с одеждой, лекарствами, письмами школьников с теплыми словами.

С появлением информации о том, что приморцы отдают машины на фронт, Олег Кожемяко стал героем сюжета японского телевидения. Сеть пополнилась слухами, якобы теперь импорт иномарок из островного государства в РФ может и вовсе прекратиться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.