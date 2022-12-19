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НовостиВладивосток19 декабря 2022 10:20

Предприниматели Приморья отправили на передовую бронеавтомобиль

Скоро машина отправился на фронт
Дарья ИЩУК
Это подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России».

Это подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России».

Фото: принтскрин видео.

Приморские бизнесмены продолжают помогать бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. В этот раз предприниматели передали участникам спецоперации бронеавтомобиль. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

– Этот подарок от краевого отделения общественной организации «Опора России» скоро отправится на передовую. Это тоже вклад в победу, – написал в посте глава региона.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток писала» о том, что бизнесмены Октябрьского округа передали в зону СВО шесть авто. Машины украсили знаком V и заполнили коробками с одеждой, лекарствами, письмами школьников с теплыми словами.

С появлением информации о том, что приморцы отдают машины на фронт, Олег Кожемяко стал героем сюжета японского телевидения. Сеть пополнилась слухами, якобы теперь импорт иномарок из островного государства в РФ может и вовсе прекратиться.

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