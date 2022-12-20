Во Владивостоке мужчина нашел ключи от чужого автомобиля и решил прокатиться

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте 100-летия Владивостоку 34-летний мужчина обнаружил ключи, а затем автомобиль Toyota Prius, который ими открывается. Недолго думая, он сел за руль и поехал по ночному городу. Теперь на парня заведено уголовное дело и ближайшие пять лет он может провести в тюрьме, сообщает «КП».

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, в полицию с заявлением об угоне машины обратился житель Владивостока. Он пользовался арендованным авто, который в последний раз припарковал в районе 100-летия. После этого заявитель покинул город на несколько дней, а когда вернулся – понял, что ни «приуса», ни ключей у него нет. Оказалось, что он их потерял.

Сотрудники уголовного розыска нашли сначала угнанную машину, а позже задержали и самого автоугонщика.

– В отделе полиции 34-летний житель дальневосточной столицы признался в содеянном и рассказал, что, гуляя по улице, нашел ключи от автомобиля. Автомашину он обнаружил неподалеку. Приморец решил воспользоваться случаем и покататься по ночному городу, сел в машину и уехал, – отметили в УМВД.

На энтузиаста заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».

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