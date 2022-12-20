Замороженная рыба могла стать причиной тяжелых массовых отравлений людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье специалисты провели исследование проб замороженной рыбы, предназначенной для экспорта. Почти 20 тонн кеты с кишечной палочкой чуть не отправили в КНР. Об этом сообщили 20 декабря в Россельхознадзоре по Приморскому краю.

Сотрудники подведомственного Россельхознадзора ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проверили продукцию поставщика из Приморья и нашли нарушения в партии весом 19,9 тонны. Сведения об отправителе и изготовителе рыбы не сообщаются. Эксперты заявили, что в адрес владельца готовится письмо, в котором будут указаны результаты исследования, а замороженная рыба должна быть изъята с производства.

Следует отметить, что возможной причиной нарушений было несоблюдение технологии производства или хранения, а также нарушение условий транспортировки кеты. Погибают бактерии кишечной палочки только при тщательной термической обработке, а их присутствие в еде опасно для жизни и здоровья человека.

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