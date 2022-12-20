На мужчину, угрожавшего соседу ружьем «Сайга» во Владивостоке, завели уголовное дело

Буйный мужчина стал фигурантом дела. Фото: принтскрин видео, социальные сети

Полицейские изъяли гладкоствольное ружье у 66-летнего мужчины во Владивостоке. Ранее он угрожал огнестрелом соседу, который просто хотел решить бытовые вопросы. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Фигурант пояснил, что просто хотел напугать докучавшего соседа. 30-летний мужчина пришел в квартиру, чтобы спросить, почему в его жилище нет отопления. Как ранее писала «КП» со слов соседей, хозяева одной из квартир перекрыли ГВС по стояку вниз. Тогда молодой человек поднялся на этаж выше и якобы выключил свет у соседей с помощью щитка, так как на стук в дверь не ответили. На лестничную клетку вышла женщина, а затем и ее сожитель – уже с «Сайгой». Регистрацию огнестрела, отметили в УМВД, мужчина завершил.

– В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Санкция статьи предусматривает ответственность от обязательных работ до лишения свободы на срок до двух лет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о задержании высокопоставленного полицейского. Мужчина хотел разыскать украденную «ювелирку» женщины за круглую сумму.

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